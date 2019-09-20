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رياضة

خالد الغندور ينتقد اختيار عماد متعب مديرا لمنتخب مصر.. لهذا السبب.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:12 ص
عماد متعب
عماد متعب
محمد رشاد
قال الإعلامي خالد الغندور إن العمل الإدارى يحتاج إلى خبرات طويلة وليس من الصحيح اختيار الأشخاص لمناصب إدارية لمجرد نجوميتهم فى عالم كرة القدم.

وتساءل الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم حول الخبرات التى يمتلكها عماد متعب نجم الأهلى السابق كى يتم ترشيحه لمنصب مدير المنتخب الوطنى.

أضاف الغندور :" العمل الإدارى يحتاج لخبرات وماذا يمتلك عماد متعب كى يتم ترشيحه لمنصب مدير المنتخب ولا هى بالنجومية".

ويواجه الزمالك نظيره الأهلى غدا الجمعة فى مباراة السوبر المحلى على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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