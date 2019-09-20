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رياضة

أمير مرتضى يكشف آخر استعدادات الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:30 ص
امير مرتضي
امير مرتضي
ياسمين تيسير
كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن آخر استعدادات الفريق لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي مساء اليوم على استاد برج العرب

وأكد منصور في تصريحات لقناة " الحدث اليوم " أن لاعبي الفريق لديهم إصرار حقيقي على تحقيق الفوز أمام الأهلي لاضافة البطولة الرابعة للفريق هذا الموسم .

وأضاف أمير مرتضى منصور أن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق أعرب عن سعادته بمعنويات لاعبي الفريق المرتفعة مشددا أن الهدف الأساسي أمام الجميع هو تحقيق الفوز أمام الغريم التقليدي الأهلي.

وتابع أمير مرتضى أن الفريق لن يكرر اخطائه السابق أمام بطل السنغال في مباراة دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال افريقيا مشددا ان الفريق في حاله تطور في الاداء بشكل رائع

وتابع أمير مرتضي أن تحقيق الفوز أمام الاهلي تعتبر بطولة خاصة

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