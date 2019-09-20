حجازي متقال : غير راض عن أدائي في التمثيل

قال الفنان حجازي متقال بأنه غير راضي عنه أدائه في تجربة التمثيل التي خاضها خلال مسلسل " لهفة " أمام النجمة دنيا سمير غانم .



أضاف في تصريح لصدي البلد : غير راضي عن نفسي في هذه الخطوة و سوف أحصل على كورسات تمثيل لسببين الاول تكرار التجربة مرة أخرى و من أجل جمهور الذي أحترمه وأقدره والذي تعود علي علي تقديم العمل الجيد ، حيث أنني غير راضي عن أدائي علي الرغم من إشادة أصدقائي بدوري،وعرض علي أكثر من عمل فني ولكنني رفضت لأن الأدوار كانت لا تناسب شخصيتي أو الشكل الذي أريد أن أظهر به.



مسلسل "لهفة" تولى كتابته مصطفى عمر، وأخرجه معتز التوني، على مشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم، والإعلاميين والمطربين، كضيوف شرف، وأبرزهم: نبيلة عبيد، سماح أنور، ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، إسعاد يونس، أشرف عبد الباقي، ميساء مغربي، محمود الجندي، إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد إمام، محمد رمضان، مظهر أبو النجا، يسرا اللوزي، نشوى مصطفى، عبد الله مشرف، عهدي صادق، ليلى عز العرب، إيمان السيد، رمزي لينر، محمود العسيلي، محمد حماقي، عمرو الليثي، سيد أبو حفيظة.





من ناحية أخرى طرح حجازى متقال ألبوم "طعم التوت" والذى تعاون فيه مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن.

