مين اللي حيكسب.. صالح جمعة يتفوق على شقيقه عبدالله جمعة قبل مواجهة السوبر المصري

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم في تمام الساعة السابعة لـ مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على ملعب استاد برج العرب بحضور جماهيري 10 آلاف مشجع.



ومن أبرز مشاهد المباراة الطريفة هي مواجهة عبدالله جمعة الظهير الايسر لفريق الزمالك لـ شقيقه صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلي حيث كان آخر نهائي جمع الشقيقين بين الاهلي و المصري وقت مشاركه عبدالله جمعه به وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس مصر.



كما واجه الشقيقان بعضهما خلال الموسم الماضي بمباراتي الدوري الممتاز حيث تعادل الاهلي و الزمالك في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز بينما فاز الأهلي في ختام مباريات الدوري الممتاز موسم 2018-2019 بهدف بقدم على معلول.



وتوج فريق الأهلي بـ درع الدوري الممتاز لموسم 2018-2019 بينما توج الزمالك ببطولة كأس مصر



وتنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة اليوم لـ معرفه أي من الشقيقين يتفوق على الآخر خاصة وأن آخر مباراة جمعت الشقيقين في النهائي شهدت فوز صالح جمعة أمام شقيقه.



