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رياضة

مصرون على الفوز بالسوبر.. مرتضى منصور: ستكون البطولة الرابعة للزمالك هذا الموسم

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:41 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك أن فريقه لديه إصرار على تحقيق الفوز مشددا أنها ستكون البطولة الرابعة للفريق هذا الموسم .

وأضاف منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين.

وتابع أنه حال الفوز بالمباراة سيتوج بالبطولة الرابعة هذا الموسم بالإضافة للفوز أمام الأهلي "حيجيب 90 % و يدخل طب على طول".

وأكمل رئيس نادي الزمالك أنه يثق بشدة في الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لذلك لم يجد حاجة للاجتماع باللاعبين قبل المباراة مشددا أن ميتشو مدرب مميز و مستواه الفني لا خلاف عليه.

وسيواجه فريق الزمالك في تمام السابعة مساء اليوم نظيره الأهلي في مباراة السوبر المصري على ملعب استاد برج العرب.

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