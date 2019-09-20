مصرون على الفوز بالسوبر.. مرتضى منصور: ستكون البطولة الرابعة للزمالك هذا الموسم

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك أن فريقه لديه إصرار على تحقيق الفوز مشددا أنها ستكون البطولة الرابعة للفريق هذا الموسم .



وأضاف منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين.



وتابع أنه حال الفوز بالمباراة سيتوج بالبطولة الرابعة هذا الموسم بالإضافة للفوز أمام الأهلي "حيجيب 90 % و يدخل طب على طول".



وأكمل رئيس نادي الزمالك أنه يثق بشدة في الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لذلك لم يجد حاجة للاجتماع باللاعبين قبل المباراة مشددا أن ميتشو مدرب مميز و مستواه الفني لا خلاف عليه.



وسيواجه فريق الزمالك في تمام السابعة مساء اليوم نظيره الأهلي في مباراة السوبر المصري على ملعب استاد برج العرب.



