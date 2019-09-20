ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:47 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 20-9- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 33 23
الإسكندرية 31 24
مطروح 30 23
دمياط 29 24
بورسعيد 29 23
الإسماعيلية 33 22
السويس 32 23
العريش 30 21
رفح 29 20
طابا 31 23
شرم الشيخ 35 26
الغردقة 36 25
بني سويف 33 23
أسيوط 33 23
الوادي الجديد 33 24

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 23 -7- 2019.. فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24 -7- 2019.. فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة الأمريكية تصدر عملة أنور السادات الذهبية

في مباراة السوبر.. مدرسة الخبرات بقيادة ميتشو تتحدى الطموحات الكبيرة لفايلر

صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك في السوبر المصري.. تفاصيل مثيرة

تركت الحنفية مفتوحة .. دكتورة بالأزهر تسببت في غرق الكلية بالمياه

خسارة جديدة.. الدولار يتراجع أمام الجنيه الأسبوع الماضي

إيهاب الخطيب يكشف موقف جماهير الأهلي عقب تولي البدري قيادة المنتخب

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك في السوبر المصري.. تفاصيل مثيرة

تعرف على سبب عدم تواجد نبيل الحلفاوي في مهرجان الجونة السينمائي

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

بفستان جريء.. ناهد السباعي تخطف الأنظار فى حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري

قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر

سكاى نيوز : وقوع جرحى في إطلاق نار بأحد شوارع واشنطن

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

إيمى سمير غانم تظهر في مهرجان الجونة بإطلالة مشابهة لـ أنغام ..صور