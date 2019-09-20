تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 20-9- 2019 بالقاهرة والمحافظات.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 33 23

الإسكندرية 31 24

مطروح 30 23

دمياط 29 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 33 22

السويس 32 23

العريش 30 21

رفح 29 20

طابا 31 23

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 36 25

بني سويف 33 23

أسيوط 33 23

الوادي الجديد 33 24



