ظريف يشكك في خطط أمريكا لإقامة تحالف من أجل حل سلمي في الشرق الأوسط

شكك وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف اليوم الجمعة في خطط الولايات المتحدة الرامية لبناء تحالف من أجل التوصل إلى "حل سلمي" في الشرق الأوسط وعرض قائمة بالمبادرات الدبلوماسية المتكررة التي طرحتها بلاده.



وتساءل ظريف في بيان على تويتر قائلا "تحالف من أجل حل سلمي؟" وسرد ثماني مبادرات دبلوماسية من جانب إيران منذ عام 1985 منها خطة سلام لليمن في عام 2015 وميثاق إقليمي بعدم العدوان لمنطقة الخليج والذي اقترحته في وقت سابق هذا العام.



جاء ذلك بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة تسعى لبناء "تحالف" يهدف إلى تحقيق السلام والتوصل إلى حل سلمي.