رئيس هيئة الطاقة الجديدة: يوجد وفرة في الكهرباء الآن

قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك إرادة سياسية قامت بتحويل مصر من مرحلة كانت تعاني منها من الانقطاع المستمر فى الكهرباء، لوجود وفرة في الكهرباء.



وأضاف محمد الخياط، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة، "صدي البلد" تقديم الإعلامية، رشا مجدي، أن مصر كان فى مرحلة كانت تعانى من الظلام، وكانت هناك حالة من تخفيف الأحمال.



وأوضح محمد الخياط، أن الطاقة الكهربائية الآن متوفرة وبوفرة وتلبي الطلب.



وأشار محمد الخياط، إلى أن، الدولة قامت بإصدار قانون للطاقة المتجددة فى ديسمبر من عام 2014، لمعرفة آليات المشروعات.