7.2 مليار قدم مكعب يوميا .. مصر تصل لرقم جديد في إنتاج الغاز الطبيعي

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن صناعة الغاز الطبيعى تشهد تحولات إيجابية هائلة في مصر خلال العامين الأخيرين مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعى إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر الحالي والتوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيا من انتاجه وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.





وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعى ساهم بقوة في الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية خاصة في ظل ما تشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات.





جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج اعمال العام المالى 2018/2019 .





من جانبه أشار المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة خلال عرضه،لأهم نتائج الأعمال، إلى أن إنتاج الغاز الطبيعى بلغ أعلى معدلاته في شهر سبتمبر ليصل الى 2ر7 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة ، وأنه تم اسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل الى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التي تم إعلان نتائجها في فبراير الماضى وشهدت دخول شركة اكسون موبيل الأمريكية التي تعد من أكبر الشركات عالميًا للعمل لأول مرة في مصر في البحث والاستكشاف ، مضيفًا أنه جارى الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز في البحر المتوسط في مزايدة عالمية خلال العام المالى الحالي 2019/2020.





وتم ترسيم 4 مناطق بشرق المتوسط كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ 11 منطقة في غرب المتوسط من إجمالي 15 منطقة ، لافتًا الى المضي في استكمال إجراءات توقيع 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز مع شركات عالمية تمهيدًا للتوقيع النهائي عليها خلال الربع الأخير من عام 2019 بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار لحفر 23 بئرا استكشافيا.





وأضاف أن حصاد أنشطة البحث عن الغاز وتنمية الحقول خلال العام تمثل في تحقيق 15 كشفا جديدا للغاز بواقع 5 اكتشافات بالبحر المتوسط و 10 اكتشافات بالصحراء الغربية ، بالإضافة الى الانتهاء من 7 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى ووضعها على خريطة الإنتاج، والتي أضافت انتاجًا على مدار العام يقدر بحوالي 3ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا و 2155 برميل متكثفات يوميا الى الإنتاج الحالي بما ساهم في دعم الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعى الذى تحقق في نهاية سبتمبر 2018وتحقيق زيادة نسبتها 21% في انتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى 2018/2019 مقارنة بالعام المالى السابق مشيرا الى استمرار الزيادة التصاعدية في انتاج الغاز خلال العام المالى الحالي 2019/2020.





وأضاف أن المشروعات التي تم الانتهاء منها بلغ اجمالى استثماراتها 6ر10 مليار دولار وتشمل كل من استكمال مراحل انتاج حقل ظهر والمرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل والإنتاج المبكر من المرحلة 9ب بالمياه العميقة في غرب الدلتا والمرحلة الثانية من حقل دسوق ومشروع خط ابوماضى – الجميل لنقل انتاج حقل نورس الى محطة المعالجة بمنطقة الجميل ببورسعيد، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمى لمنطقة غرب المتوسط بإجمالى يصل الى 22 الف كم كما تم تنفيذ مسح سيزمى ثنائى وثلاثى الابعاد بمنطقة دلتا النيل.





ونوه إلى تلبية كامل احتياجات الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى لكافة قطاعات الاستهلاك المختلفة ليصل الى حوالى 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا في 2018/2019 منها حوالى أكثر من 62% لقطاع الكهرباء وتوجيه أكثر من 22% للصناعة و 10% لمشروعات صناعة البتروكيماويات و مشتقات الغاز و 5% للاستهلاك المنزلى وتموين السيارات.





وأشار الى أن العام شهد مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز ليبلغ اجمالى الوحدات السكنية التي تم توصيلها منذ بدء النشاط وحتى الان 10 مليون وحدة سكنية منها أكثر من مليون و230 ألف وحدة سكنية خلال العام وهو اعلى معدل توصيل منذ بداية النشاط ، وتم التوصيل إلى 40 منشأة صناعية و 1841 منشأة تجارية ، كما تم تحويل نحو 3ر32 ألف سيارة للعمل بالغاز كأعلى معدل يتم الوصول إليه .



