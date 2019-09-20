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فن

عايزة أشيل راجل.. منة فضالي تكشف كواليس فيلمها الجديد ماكو .. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:01 م
صدى البلد
نورا نبيل - أيه عاطف
كشفت الفنانة منة فضالي في ندوة صدى البلد عن كواليس فيلمها الجديد "ماكو"، وقالت إن ماكو اسم لسمكة قرش، وهي بطلة هذا الفيلم الذي يعتمد على الإثارة و"السسبنس".

وأكدت منة فضالي أن الفيلم تدور أحداثه تحت الماء، وهو نوعية صعبة من الأدوار، التي تحتاج لتجهيزات معينة، وطرق تصوير مختلفة.

وأضافت منة فضالي أنها لم تستعن بدوبلير ضمن أحداث الفيلم، وتؤدي مشاهد الأكشن بنفسها، قائلة: "كنت أتمنى أن أقدر على حمل رجل، ورفعه لأعلى"، وذلك وفق أحداث الفيلم الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم.

كان موقع "صدى البلد" استضاف الفنانة منة فضالي التي تحدثت عن أعمالها الفنية، والحب والزواج في حياتها، وعلاقتها بأحمد عز وغيرها الكثير من الأمور.

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