اختبأوا فى منزل خالهم.. ضبط 3 أشقاء هاربين من أحكام فى القليوبية

ترك 3 أشقاء هاربين من أحكام فى قضايا جنائية مختلفة منزلهم بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية للتخفى عن أعين رجال الشرطة وأسرعوا محاولين الهرب والاختباء بمنزل خالهم بمنطقة الوراق حيث تم ضبطهم.



وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 أشقاء هاربين من عقوبة السجن خلال اختبائهم بمنزل خالهم وبحوزتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي.



وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد بتواجد المحكوم عليهم كل من أحمد ب ح عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في 7 جنايات "شروع في قتل ومخدرت وإستعمال قسوه " بإجمالى أحكام "3 حكم مؤبد و24 سنه سجن وشقيقه محسن ب ح عامل المطلوب التنفيذ عليه في 3 جنايات " شروع في قتل وسرقه ومخدرات " بإجمالى أحكام 26 سنة سجن وشقيقهما محمد ب ح عاطل المطلوب التنفيذ عليه في جناية " مخدرات " وأخرى جنحة " ضرب ". بإجمالى أحكام7 سنوات سجن مختبئين بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة لدى خالهم رمضان م بائع متجول.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وجري بارشادهم ضبط الآتى الأول والثانى بحوزتهما ( 2 ) سلاح نارى بندقية آليه مطموستان الأرقام بخزينتهما ( 25 ) طلقة والثالث بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تركى الصنع و4 طلقات وبمواجهتهم أقروا بالأحكام الصادرة ضدهم، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.