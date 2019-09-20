المخرج تامر حمزة ينتهي من تصوير مسلسل قيد عائلي.. وهذه رسالة منة فضالي له

انتهى المخرج تامر حمزة، من تصوير مسلسل "قيد عائلي" الذى يعرض حاليًا على شاشة قناة DMC، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.



ووجهت منة فضالي، رسالة لصنّاع العمل من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "حبيت اشكر أولا أستاذي اللي اتشرفت بالعمل معاه وكسبت صديق وأخ محترم بجد وكنت في قمه الاستمتاع ب الشغل معاه تامر حمزه محترم خلوف إنسان بجد وثانيًا شركة فنون مصر مستر ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز على أحلى دور وأجمل مسلسل بجد قيد عائلي نقله تانيه في حياتي شكرا والكتابة المبدعة الرائعة محمد رجاء ومشيل نبيل ودور كامله اللي بشكركم عليه وأخيرا زملائي كلهم كنتم مبدعين بجد وكان ليا الشرف اني وسطكم مبروك قيد عائلي مبروك علينا كلنا النجاح".



"قيد عائلي" من بطولة كل من الفنان عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، ريم البارودي، إنعام سالوسة، صبري فواز، منة فضالي، محمد نجاتي، إيهاب فهمي، عمر الشناوي، هشام المليجي، سمير بدير، دنيا عبدالعزيز، كارولين عزمي، أميرة هاني، كريم عبدالخالق وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة فنون مصر ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.