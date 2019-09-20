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ديني

شاهد.. دعاء وزير الأوقاف لمصر وجيشها في خطبة الجمعة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:28 م
دعاء وزير الأوقاف
دعاء وزير الأوقاف لمصر وجيشها في خطبة الجمعة
محمد شحتة
حرص الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الدعاء لمصر وأن يجعلها الله أمنا وأمانا وسخاء ورخاء وأن يجعل أهلها في رباط إلى يوم القيامة.

كما دعا وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة دمنهور، أن يستخدم أهل مصر ولا يستدبلهم ويكن لهم ولا يكن عليهم ويجعل رزق أهل مصر واسعا من البر والبحر والجبل ويغني أهلهم عما سواه تعالى.

وحرص وزير الأوقاف، على الدعاء لجنود مصر المرابطين على حدود مصر للدفاع عن أرضها، ودعا الله للحفاظ على جيش مصر وشرطتها وقضاءها وأزهرها الشريف.

وتحدث وزير الأوقاف في خطبة اليوم، عن الكبر والإستعلاء على الناس مشددا على أنه من أخص صفات إبليس اللعين وكذلك المنافقين.

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