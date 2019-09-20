مفاجأة.. إيران كانت تستعد لقصف السعودية مرة ثانية.. اعرف التفاصيل

ردت السعودية سريعا على استهداف إيران لمعامل تكرير تابعة لشركة النفط السعودية (أرامكو)، حيث قامت مقاتلات سعودية باستهداف مواقع لمليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية.



وبحسب ما نقلت صحيفة «اندبندنت عربية» على لسان مصدر غربي مطلع، أن الهجوم السعودي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير مستودعات أسلحة وبطاريات صواريخ ومنصات إطلاق صواريخ وقاعدة طائرات من دون طيار، يعتقد أن إيران كانت على وشك استخدامها في توجيه ضربة للمملكة بعد هجوم أرامكو.



وتابع المصدر أن مقاتلات سعودية رصدت إلى جانب مقاتلات أخرى تشن غارات على منشآت تابعة للمليشيات الإيرانية، وخاصة فيلق القدس التابع للحرس الثوري في البوكمال ومناطق أخرى من الحدود العراقية السورية.



وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل إعلام تحدثت عن تحليق طائرات درون مجهولة الهوية فوق منطقة البوكمال والمناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات الإيرانية، الأربعاء الماضي، وأن هذه الطلعات تبدو استكشافية لتصوير ومعاينة مواقع.



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد استهداف منطقة البوكمال، الثلاثاء، بواسطة طائرات مسيرة مجهولة، أسفر عن تدمير مواقع التابعة لمليشيات إيرانية ومستودعات أسلحة وصواريخ.



وجاء ذلك، بعد هجمات إرهابية من خلال طائرات بدون طيار استهدفت معامل تكرير تابعة لشركة النفط السعودية (أرامكو)، ما تسبب في خسائر فادحة للسعودية تمثلت في توقف نصف إنتاجها من النفط.



وقد دللت كل المؤشرات على تورط إيران في هذه الضربات الإرهابية، رغم إعلان الجانب الإيراني براءته من هذه الهجمات الإرهابية، إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، عرض مساء الأربعاء، في مؤتمر صحفي بالرياض، أدلة دامغة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي شركة (أرامكو) شرقي السعودية، السبت.