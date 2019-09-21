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برلمان

برلماني يوضح أبرز قوانين مجلس النواب وموعد خروجها بدور الانعقاد الخامس

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان
أكد مصطفي كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن من أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي من المفترض أن يتناولها البرلمان خلال دور انعقاده الخامس والاخير، هي القوانين الخاصة بالتعديلات الدستورية الاخيرة.

وأضاف "كمال الدين" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه القوانين هي مشروع قانون مجلس الشيوخ مشروع قانون مجلس النواب مما لهم من أهمية كبيرة، حيث أن قانون مجلس النواب والشيوخ من أبرز القوانين التي تناولت في التعديلات الدستورية مما جعلها حق أصيل لابد أن يتم تطبيقة على ارض الواقع.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبدالعال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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