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ديني

أين تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة.. دار الإفتاء تجيب

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:28 ص
أين تقف المرأة إذا
أين تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة
الفكر الديني
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؛ تقف خلفه، منوهاً أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة فى حق الرجال؛ حرص عليها النبي - صلى الله عليه وسلم- على أدائها بل ورغّب صحابته ومن بعده بها لما لها من أجر وفضل عظيم.

واستشهد « عويضة » فى إجابته عن سؤال:« أين تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؟» بما ورد من أن النبي ﷺ لما صلى في بيت أنس صلاة الضحى جعل أنس عن يمينه وجعل المرأة خلفهم»، وفي اللفظ الآخر: صلى بـأنس واليتيم وجعلهما خلفه وجعل المرأة خلفهما وهي جدة أنس.

وذكر أمين الفتوى أن من فضائل صلاة الجماعة ما أورده الحسن بن علي الذي أحصى عدداً من الخصال والفوائد التي يجنيها الفرد في صلاة الجماعة فقال: "ينال آية محكمة، وأخاً مستفاداً، وعلماً مستطرقاً، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على هدى، أو تردعه عن ردى، وترك الذنوب حياءً أو خشيةً".

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