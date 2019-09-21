أين تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة.. دار الإفتاء تجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؛ تقف خلفه، منوهاً أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة فى حق الرجال؛ حرص عليها النبي - صلى الله عليه وسلم- على أدائها بل ورغّب صحابته ومن بعده بها لما لها من أجر وفضل عظيم.





واستشهد « عويضة » فى إجابته عن سؤال:« أين تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؟» بما ورد من أن النبي ﷺ لما صلى في بيت أنس صلاة الضحى جعل أنس عن يمينه وجعل المرأة خلفهم»، وفي اللفظ الآخر: صلى بـأنس واليتيم وجعلهما خلفه وجعل المرأة خلفهما وهي جدة أنس.



