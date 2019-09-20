مباراة الأهلي والزمالك .. آجايي يضيف الهدف الثالث في مرمى الأبيض .. فيديو

أضاف النيجيري آجايي ثالث أهداف النادي الأهلي أمام الزمالك بالدقيقة 49 في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.



دفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك بالمهاجم مصطفى محمد بديلا عن المغربي محمد أوناجم فى اللحظات الأولى من الشوط الثاني وأحرز النيجيرى آجايي الهدف الثالث فى الدقيقة 49.



وأنهى فريق النادى الأهلي الشوط الأول بالتقدم على النادي الزمالك بهدفين دون رد.