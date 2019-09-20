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أخبار العالم

خالد بن سلمان: طهران تنظر لمؤيديها كأدوات لتحقيق أطماعها

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:42 م
صدى البلد
أ ش أ
قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، إن نظام طهران يدعي أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين لحماية بقائه وأمنه.

وأوضح خالد بن سلمان في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة العربية الاخبارية اليوم الجمعة - "تأبى مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة".

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد في وقت سابق اليوم أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن المنطقة.

وقال إن السعودية ستتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمنها بعد استكمال التحقيقات.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.
ورد ترمب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران حيث قال: "إن الولايات المتحدة دائما مستعدة".

وأضاف: "إيران أفلست تقريبا، ووضعها الاقتصادي صعب جدا".

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