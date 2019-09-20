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رياضة

طبيب الاهلي يكشف عن إصابات السولية ومتولي وياسر في السوبر المصري

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:42 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية اشتكى من الإصابة بكدمة فى وجه القدم بعد انتهاء مباراة السوبر المصري، اليوم الجمعة، أمام الزمالك.

وأضاف طبيب الأهلي، أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق غادر المباراة بسبب شكواه من الإصابة بإجهاد فى عضلة السمانة، فى حين اشتكى محمود متولي مدافع الفريق من الإصابة فى العضلة الخلفية مما اضطره لعدم استكمال المباراة.

يشار الى ان الاهلي توّج اليوم بكأس السوبر رقم 11 فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

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