%60 خصما للطلبة.. تعرف على تفاصيل خصومات النقل العام على الاشتراكات قبل الدراسة



وننشر لكم في الجداول التالية الخريطة الكاملة لأسعار الاشتراكات الشهرية وربع السنوية ونصف السنوية والسنوية لجميع الفئات بحسب أعداد الخطوط.

أعلنت هيئة النقل العام فى القاهرة عن خريطة أسعار الاشتراكات الجديدة، ونسب التخفيضات التي تصب في صالح الطلاب والجمهور، وذلك قبيل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات.ووصلت نسبة التخفيضات على الاشتراكات الجديدة إلى 60% للطلبة، و50% للمعاقين وكبار السن، و40% للجمهور العادى.وتضمنت الاشتراكات على جميع الخطوط للطلبة 155 جنيها شهريا، و468 ربع سنوي بنسبة 60% خصم.كما تضمنت 235 جنيها للجمهور على جميع الخطوط شهريا، و702 ربع سنوي، و1350 نصف سنوي، و2600 سنويا بنسبة خصم 40%.