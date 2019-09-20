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رياضة

جماهير النادي الأهلي تحتشد أمام مقر النادي للاحتفال بكأس السوبر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:43 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
احتشدت جماهير الأهلي أمام مقر النادي بالجزيرة للاحتفال بفوز الفريق الأول لكرة القدم ببطولة كأس السوبر، وذلك بعد فوزه على الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب.

ونجح الأهلي في التتويج بكأس السوبر للمرة ١١ في تاريخه وهي أول بطولة يحصل عليها الفريق تحت قيادة المدير الفني الجديد السويسري رينيه فايلر، كما أنها تأتي قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد، لتكون بمثابة دفعة معنوية قوية للاعبين.

وحرصت الجماهير على تحية لاعبي الأهلي ورددت عددا من الهتافات الخاصة بها احتفالًا بالإنجاز الذي حققه الفريق الأحمر، وطالبوا اللاعبين بتحقيق المزيد من البطولات خلال الموسم الجديد، وخاصة بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

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