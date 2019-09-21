مرتضى منصور يفتح النار على أوباما : لازم يريح شوية.. فيديو

انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مستوى يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض فى لقاء السوبر أمام الأهلى والذي انتهى بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج بكأس السوبر المصري.



وقال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" يوسف أوباما لازم يريح شوية ، اللاعب ظهر دون المستوى في مباراة الأهلي وكان أحد أسباب ضياع لقب السوبر، كما ظهر خلال مباريات أفريقيا أيضا بعيد عن فرمته ,, يريح ونعطي الفرصة للاعب آخر يخدم فريق الزمالك ".



وتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.



ويعد النادى الأهلى الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 11 مرة وثلاث مرات للزمالك ومرتين واحدة للمقاولون العرب والأخرى لحرس الحدود.