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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:19 ص
ميسي نجم برشلونة
ميسي نجم برشلونة
إسراء أشرف
يشهد اليوم، السبت، 21 - 9 - 2019، إقامة العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها عودة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز

طلائع الجيش X المقاولون العرب - 3:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية

الجونة X الإسماعيلي - 5:30 مساءً - - On Sport HD - النيل الرياضية

بيراميدز X إنبي - 8:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية

كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي":

الإتفاق X الفيصلي 5:15 مساءً -

الفتح X الأهلي 5:20 مساءً -

الاتحاد X الهلال 7:20 مساءً -

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليستر سيتي X توتنهام هوتسبير - 1:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2

مانشستر سيتي X واتفورد - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2

بيرنلي X نوريتش سيتي - 4:00 مساءً -

إيفرتون X شيفيلد يونايتد - 4:00 مساءً -

نيوكاسل يونايتد X برايتون - 6:30 مساءً -

الدوري الإسباني:

فياريال X بلد الوليد - 1:30 مساءً beIN SPORTS HD 3

ليفانتي X إيبار - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

أتلتيكو مدريد X سيلتا فيجو - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3

غرناطة X برشلونة - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي:

أودينيزي X بريشيا - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

يوفنتوس X هيلاس فيرونا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

ميلان X انتر ميلان - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني:

بايرن ميونيخ X كولن - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5

هيرتا برلين X بادربورن - 3:30 مساءً

فرايبورج X أوجسبورج - 3:30 مساءً

باير ليفركوزن X يونيون برلين - 3:30 مساءً

فيردر بريمن X لايبزيج - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي:

مارسيليا X مونبلييه - 5:30 مساءً - - beIN SPORTS HD 6

ميتز X أميان - 8:00 مساءً -

نيس X ديجون - 8:00 مساءً -

بوردو X ستاد بريست - 8:00 مساءً -

ستاد ريمس X موناكو - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6

نيم أولمبيك X تولوز- 8:00 مساءً -

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