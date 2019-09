مواعيد مباريات اليوم السبت 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، السبت، 21 - 9 - 2019، إقامة العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها عودة الدوري المصري الممتاز.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:



الدوري المصري الممتاز



طلائع الجيش X المقاولون العرب - 3:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية



الجونة X الإسماعيلي - 5:30 مساءً - - On Sport HD - النيل الرياضية



بيراميدز X إنبي - 8:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية



كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي":



الإتفاق X الفيصلي 5:15 مساءً -



الفتح X الأهلي 5:20 مساءً -



الاتحاد X الهلال 7:20 مساءً -



الدوري الإنجليزي الممتاز



ليستر سيتي X توتنهام هوتسبير - 1:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2



مانشستر سيتي X واتفورد - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2



بيرنلي X نوريتش سيتي - 4:00 مساءً -



إيفرتون X شيفيلد يونايتد - 4:00 مساءً -



نيوكاسل يونايتد X برايتون - 6:30 مساءً -



الدوري الإسباني:



فياريال X بلد الوليد - 1:30 مساءً beIN SPORTS HD 3



ليفانتي X إيبار - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3



أتلتيكو مدريد X سيلتا فيجو - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3



غرناطة X برشلونة - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3



الدوري الإيطالي:



أودينيزي X بريشيا - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4



يوفنتوس X هيلاس فيرونا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4



ميلان X انتر ميلان - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4



الدوري الألماني:



بايرن ميونيخ X كولن - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5



هيرتا برلين X بادربورن - 3:30 مساءً



فرايبورج X أوجسبورج - 3:30 مساءً



باير ليفركوزن X يونيون برلين - 3:30 مساءً



فيردر بريمن X لايبزيج - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5



الدوري الفرنسي:



مارسيليا X مونبلييه - 5:30 مساءً - - beIN SPORTS HD 6



ميتز X أميان - 8:00 مساءً -



نيس X ديجون - 8:00 مساءً -



بوردو X ستاد بريست - 8:00 مساءً -



ستاد ريمس X موناكو - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6



نيم أولمبيك X تولوز- 8:00 مساءً -