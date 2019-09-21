مواعيد مباريات اليوم السبت 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، السبت، 21 - 9 - 2019، إقامة العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها عودة الدوري المصري الممتاز.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش X المقاولون العرب - 3:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
الجونة X الإسماعيلي - 5:30 مساءً - - On Sport HD - النيل الرياضية
بيراميدز X إنبي - 8:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي":
الإتفاق X الفيصلي 5:15 مساءً -
الفتح X الأهلي 5:20 مساءً -
الاتحاد X الهلال 7:20 مساءً -
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي X توتنهام هوتسبير - 1:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
مانشستر سيتي X واتفورد - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
بيرنلي X نوريتش سيتي - 4:00 مساءً -
إيفرتون X شيفيلد يونايتد - 4:00 مساءً -
نيوكاسل يونايتد X برايتون - 6:30 مساءً -
الدوري الإسباني:
فياريال X بلد الوليد - 1:30 مساءً beIN SPORTS HD 3
ليفانتي X إيبار - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
أتلتيكو مدريد X سيلتا فيجو - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
غرناطة X برشلونة - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي:
أودينيزي X بريشيا - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
يوفنتوس X هيلاس فيرونا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
ميلان X انتر ميلان - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني:
بايرن ميونيخ X كولن - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
هيرتا برلين X بادربورن - 3:30 مساءً
فرايبورج X أوجسبورج - 3:30 مساءً
باير ليفركوزن X يونيون برلين - 3:30 مساءً
فيردر بريمن X لايبزيج - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي:
مارسيليا X مونبلييه - 5:30 مساءً - - beIN SPORTS HD 6
ميتز X أميان - 8:00 مساءً -
نيس X ديجون - 8:00 مساءً -
بوردو X ستاد بريست - 8:00 مساءً -
ستاد ريمس X موناكو - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
نيم أولمبيك X تولوز- 8:00 مساءً -
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش X المقاولون العرب - 3:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
الجونة X الإسماعيلي - 5:30 مساءً - - On Sport HD - النيل الرياضية
بيراميدز X إنبي - 8:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي":
الإتفاق X الفيصلي 5:15 مساءً -
الفتح X الأهلي 5:20 مساءً -
الاتحاد X الهلال 7:20 مساءً -
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي X توتنهام هوتسبير - 1:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
مانشستر سيتي X واتفورد - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
بيرنلي X نوريتش سيتي - 4:00 مساءً -
إيفرتون X شيفيلد يونايتد - 4:00 مساءً -
نيوكاسل يونايتد X برايتون - 6:30 مساءً -
الدوري الإسباني:
فياريال X بلد الوليد - 1:30 مساءً beIN SPORTS HD 3
ليفانتي X إيبار - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
أتلتيكو مدريد X سيلتا فيجو - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
غرناطة X برشلونة - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي:
أودينيزي X بريشيا - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
يوفنتوس X هيلاس فيرونا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
ميلان X انتر ميلان - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني:
بايرن ميونيخ X كولن - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
هيرتا برلين X بادربورن - 3:30 مساءً
فرايبورج X أوجسبورج - 3:30 مساءً
باير ليفركوزن X يونيون برلين - 3:30 مساءً
فيردر بريمن X لايبزيج - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي:
مارسيليا X مونبلييه - 5:30 مساءً - - beIN SPORTS HD 6
ميتز X أميان - 8:00 مساءً -
نيس X ديجون - 8:00 مساءً -
بوردو X ستاد بريست - 8:00 مساءً -
ستاد ريمس X موناكو - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
نيم أولمبيك X تولوز- 8:00 مساءً -