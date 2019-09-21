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تعليم

رئيس جامعة عين شمش: الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد وتطوير الحرم الجامعي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
جامعة عين شمس تستقبل
جامعة عين شمس تستقبل وزير التعليم العالي
قسم التعليم
استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة، عين شمس، اليوم، السبت، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك قبيل بدء العام الجامعي الجديد وبدء مراسم تحية العلم.

وجاءت مراسم الاستقبال بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأمين العام والأمناء المساعدين وطلاب الاتحاد والتربية العسكرية.

وأكد الدكتور محمود المتيني أنه تم الانتهاء من تطوير وتجميل الحرم الجامعي وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والتجديد، حتى يتخذ الحرم الجامعي المظهر الحضاري اللائق، وكذلك تجديد وصيانة الحدائق والنافورة الملحقة بقصر الزعفران مقر إدارة الجامعة للحفاظ على هذا التراث التاريخي المهم واستمرار ظهوره بالشكل الأمثل للأجيال المتعاقبة.

كما انتهت أيضا أعمال تطوير الحرم الخاص بكل كلية وهو ما سينعكس إيجابا على الجانب النفسي للطلاب مع اليوم الأول للدراسة.

وصرح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن الجامعة تستقبل غدا قرابة ربع مليون طالب وطالبة من الطلاب الجدد والقدامى من بينهم ألف طالب مستجد.

وأضاف أن الجامعة في هذا الصدد قد حرصت بمختلف قطاعاتها على تنظيم مهرجان استقبال واحتفالية كبرى مميزة من حيث الشكل والمضمون، تحت شعار "قادرين نعملها"، لافتا إلى أن الفعاليات المختلفة للمهرجان تضمن أن يجد كل طالب المجال الذي يستهويه حتى ينخرط منذ اليوم الأول في الحياة الجامعية ويتعرف على جميع الأنشطة التي من شأنها ثقل شخصيته وتحقيق التوازن المطلوب فيها من خلال الجمع بين الحياة الأكاديمية والأنشطة بمختلف أنواعها.

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