ميزات جديدة تضيفها جوجل لتطبيق Gmail

تسعى شركة جوجل "Google" الأمريكية، دائما لإضافة المزيد من الميزات والإضافات الجديدة لإمكانيات تطبيق البريد الألكتروني المملوك لها جي ميل "Gmail"، ومن آخر التحديثات التى أجراها التطبيق هو تغيير الشكل التصميم وإضافة ميزة الوضع الليلي.



وإليك أبرز الميزات الجديدة، وفقا لما ذكره موقع "fastcompany".



1 - مساحة تخزين سحابية:



يوفر التحديث الجديد من "جوجل" إمكانية حفظ رسائل البريد الألكتروني الخاص ب"Gmail" على برامج التخزين السحابية، من ربط تطبيق البريد مع التخزين السحابي حتى يسهل مشاركتها فيما بعد، يمكنك حفظ رسائل مثل فواتير واردة من العملاء أو تقارير أو عروض تقديمية من المقاولين، ويمكن أن يحفظ ميل المرفقات أيضًا، فقط قم بتنزيل Zap for Dropbox أو Zap for Google Drive، ثم ضف التطبيق إلى إعدادات جيميل عبر( the label).



2 - نقل رسائل Slack:

إذا كنت من مستخدمي تطبيق "Slack" عبر جي ميل، وتريد أن تحفظ رسالة أو استرجاعها، قم بنقلها إلى صندوق الوارد الخاص بك على "Gmail"، يمكنك ذلك عن طريق تمييزه بنجمة في Slack.



3 - البقاء متصل دائما:

يمكنك إنشاء تصنيف خاص داخل تطبيق "Gmail"، ثم مزامنة الرسائل إليه تلقائيًا مع دفتر ملاحظات Evernote المفضل لديك، من خلاله تستطيع تنظيم أفكارك وملاحظاتك عبر تطبيق Evernote وتثبيته في إعدادات جي ميل خلال بضع دقائق فقط.



4 - رؤية التغريدات النشطة:

يمكن أن يكون البحث المستمر عن اسم معين أو ذكر لكلمة رئيسية على موقع "تويتر" مشكلة حقيقية، سيتيح لك Zapier Zap تحديد اسم مستخدم أو حتى كلمة رئيسية على تويتر، ثم الحصول على تنبيهات تلقائية (لك ولأي شخص آخر تريد تضمينه) كلما تم ذكر المصطلح.



5 - إشعارات الهاتف الذكي:

لا تزال إشعارات الهواتف الذكية سريعة الزوال، يمكنك عدم فقدان أي شيء مهم عن طريق مزامنة التنبيهات ذات الأولوية القصوى لديك من هاتفك مع الوصول للبريد الوارد في"Gmail"، هذه الميزة متاحة فقط للأشخاص الذين يستخدمون أندرويد، كل ما عليك فعله سوى فتح تطبيق IFTTT والنقر فوق زر "Connect" الكبير.



6 - ترتيب التوقعات:

توجد طريقة سهلة لإبقائك على إطلاع دائم عن حالة الطقس، وذلك عبر استخدام التطبيق السابق IFTTT الذي سيرسل لك بريدا إلكترونيا في أي يوم، عندما يكون من المتوقع سقوط الأمطار في اليوم التالي.