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فن

حجازي متقال: أحصل على كورسات تمثيل الفترة المقبلة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:59 م
حجازي متقال
حجازي متقال
شيرى نبيل
قال الفنان حجازي متقال إنه قرر أن يحصل على كورسات تمثيل الفترة المقبلة، خاصة أنه قرر أن يخوض تجربة المسرح الغنائي.

وأضاف حجازي متقال في تصريح لـ"صدى البلد": "خضت تجربة التمثيل من خلال مسلسل "لهفة" الذي تولى كتابته مصطفى عمر، وأخرجه معتز التوني، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم، والإعلاميين والمطربين، كضيوف شرف، وأبرزهم: نبيلة عبيد، وسماح أنور، وميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، وإسعاد يونس، وأشرف عبد الباقي، وميساء مغربي، ومحمود الجندي، وإيمي سمير غانم، وحسن الرداد، ومحمد إمام، ومحمد رمضان، ومظهر أبو النجا، ويسرا اللوزي، ونشوى مصطفى، وعبد الله مشرف، وعهدي صادق، وليلى عز العرب، وإيمان السيد، ورمزي لينر، ومحمود العسيلي، ومحمد حماقي، وعمرو الليثي، وسيد أبو حفيظة".

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