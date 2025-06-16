إصابة 7 أشخاص.. حادث تصادم مروع بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

شهد طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي مساء اليوم الإثنين حادث تصادم مروع بين سيارتين ولودر أمام منطقة الاستثمار، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال بإصابات متفرقة.

وكانت هيئة الإسعاف المصرية بإقليم القناة – فرع الإسماعيلية، قد تلقت بلاغًا في تمام الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ووصلت خلال دقائق، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية.

إصابات متنوعة بين كدمات وكسور وجروح قطعية

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإسعاف، تنوعت الإصابات بين كدمات وكسور وسحجات في أنحاء متفرقة بالجسم. وتضم قائمة المصابين الطفلة سلمى محمد إبراهيم (12 عامًا) من محافظة الشرقية، والتي أُصيبت بجرح قطعي في الرأس بطول 10 سم وكدمات متفرقة.

كما أُصيبت كل من هند هلال سليمان (30 عامًا)، ونوال محمد مجاهد (48 عامًا)، وهما من محافظة الشرقية، بسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إلى جانب الشاب محمد موسى عودة (23 عامًا) الذي تعرض لجرح قطعي في الذقن.

وتعرض إبراهيم محمد حلمي (21 عامًا) من القنطرة الخيرية لإصابة بجرح تهتكي في الساعد الأيمن، بينما كانت الإصابات الأكثر خطورة من نصيب الطفلة ياسمين ماجد عودة (12 عامًا) التي أُصيبت باشتباه خلع في الركبة اليسرى، وجُرح قطعي في الساق بطول 5 سم، بالإضافة إلى كدمات متفرقة.

أما المصابة الأخيرة، ريماس محمد إبراهيم (13 عامًا) من محافظة القاهرة، فقد تعرضت لسحجات وكدمات في مختلف أنحاء الجسد، بالإضافة إلى جرح قطعي في الجبهة طوله 2 سم.

نقل فوري للمستشفى وفتح تحقيق في الواقعة

تم نقل جميع المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، باستثناء حالة واحدة رفضت النقل. ورفعت المستشفى درجة الاستعداد القصوى لاستيعاب المصابين وتقديم الدعم الطبي السريع.

من جانبها، حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه. كما تواصل الجهات المختصة متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، في حين شددت هيئة الإسعاف على استمرار جهودها في الاستجابة السريعة للحوادث على الطرق السريعة.