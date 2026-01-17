الممثل السامي لغزة: فترة انتقالية يدار فيها القطاع من لجنة فلسطينية

أكد الممثل السامي لغزة في مجلس السلام ملادينوف، أن قرار مجلس الأمن ينص على فترة انتقالية في قطاع غزة، تٌدار فيها غزة من قبل لجنة فلسطينية.

وأضاف "ملادينوف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، "نأمل في نهاية الفترة الانتقالية وبعد إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية وبأن تبدأ المفاوضات من جديد، ولكننا اليم لا نزال في المراحل الأولى وبداية هذه العملية".

وشدد الممثل السامي لغزة في مجلس السلام ملادينوف، أنه في هذه الفترة حدد مجلس الأمن فترة انتقالية في قطاع غزة مدتها عامان، قائلًا: «أما ما إذا كانت ستبقى عامين أو تحتاج إلى وقت أطول، فهذا يعتمد على الظروف على الأرض، ومن المبكر جدًا الجزم بذلك»، موضحًا أنه الآن بحاجة إلى متابعة كيفية تطور الأمور.