وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج

تفقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من المصانع بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك لمتابعة سير العمل بالمناطق الاستثمارية ودعم الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.



رافق وزير الاستثمار خلال الزيارة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شملت الجولة تفقد عدد من المصانع العاملة داخل المنطقة الاستثمارية.



واطلع وزير الاستثمار على خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع، واستمع إلى عرض تفصيلي حول طبيعة الأنشطة الصناعية القائمة، والتي تضمنت مصانع لتعبئة الموالح، من بينها مصنع «الصواف»، إلى جانب مصانع متخصصة في تعبئة الحاصلات الزراعية والتمور، من بينها مصنع «الطحان»، بالإضافة إلى مصانع تعمل في مجال صناعة منتجات الألبان.



وخلال الجولة، استمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى عدد من التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا حرص الوزارة على إزالة المعوقات وتقديم الدعم اللازم للمصانع الجادة، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.



كما افتتح الوزير مصنع «فارما زد» للمكملات الغذائية، وتفقد مصنع «غازي لاند» لمنتجات الألبان، مؤكدًا أهمية الصناعات الغذائية والدوائية في دعم الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.