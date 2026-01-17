قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس للاطمئنان على صحته
اقتصاد

وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
ولاء عبد الكريم

تفقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من المصانع بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك لمتابعة سير العمل بالمناطق الاستثمارية ودعم الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.


رافق وزير الاستثمار خلال الزيارة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شملت الجولة تفقد عدد من المصانع العاملة داخل المنطقة الاستثمارية.


واطلع وزير الاستثمار على خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع، واستمع إلى عرض تفصيلي حول طبيعة الأنشطة الصناعية القائمة، والتي تضمنت مصانع لتعبئة الموالح، من بينها مصنع «الصواف»، إلى جانب مصانع متخصصة في تعبئة الحاصلات الزراعية والتمور، من بينها مصنع «الطحان»، بالإضافة إلى مصانع تعمل في مجال صناعة منتجات الألبان.
 

وخلال الجولة، استمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى عدد من التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا حرص الوزارة على إزالة المعوقات وتقديم الدعم اللازم للمصانع الجادة، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. 


كما افتتح الوزير مصنع «فارما زد» للمكملات الغذائية، وتفقد مصنع «غازي لاند» لمنتجات الألبان، مؤكدًا أهمية الصناعات الغذائية والدوائية في دعم الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

الفنانة لوسي

لوسي: بدعي ربنا في كل خطواتي حتى لو هعمل بوتوكس

أبطال الفيلم الوثائقي الوصية

تلاوات نادرة.. أبطال الوصية يكشفون أسرار مرض الشيخ محمد رفعت

تصوير مسلسل حق ضايع

قيادات التليفزيون المصري يحضرون تصوير مسلسل حق ضايع

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

