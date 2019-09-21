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مرأة

ترتر لامع.. نسرين طافش تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالتها

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:27 م
نسرين طافش
نسرين طافش
هاجر هانئ
شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، صورا جديدة لها خلال مشاركتها فى مهرجان الجونة السينمائى.

وظهرت نسرين فى الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا طويل ذا أكمام مكشوفة، ويتسم التصميم بالقماش المرصع بالترتر الذى جمع بين اللون الفوشيا والذهبى، وحمل التصميم توقيع عايشة رمضان.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج الجذابة، فيما أكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة و راقية.





About last night 💫 Dress by @aiisharamadan 🌹 Hair style by : @alsagheersalons 🌹 jewellery : مجوهرات إرم 🌹 #GFF19 #GFF #elgounafilmfestival 
A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Sep 21, 2019 at 2:55am PDT

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