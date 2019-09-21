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فن

هكذا ظهرت درة في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.. صور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:17 م
درة
درة
شروق ابراهيم
نشرت الفنانة التونسية درة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورا لها من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت درة خلال العرض الخاص لفيلم You will die at twenty” مرتدية Jumpsuit أبيض من تصميم مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.

وتشارك درة كـ عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.

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