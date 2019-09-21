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منوعات

صور والدته ميتة وانتقد الشحرورة.. مواقف مثيرة لـ الجوكر باسم فغالي.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:28 م
الصورتين لـ باسم
الصورتين لـ باسم فغالي
أماني إبراهيم
المشخصاتي، والجوكر، وصاحب الألف وجه، كلها ألقاب للفنان باسم فغالي أشهر مونولوجست لبناني على مدار السنوات الماضية، يتقن أداء الشخصية الذي يقلدها حتى لا يكاد من يشاهده يميزه عن الشخصية الحقيقية، كل ما يحتاجه بعض الألوان، والأزياء، والإكسسوارات والأداء القوي المتمكن.

ولد باسم فغالي في 21 سبتمبر 1978، في بيروت تحديدا بوادي الشحرور، وهو من عائلة فغالي اللبنانية الشهيرة، ظهرت موهبته في التمثيل وهو في سن صغير، وبدأ مشواره الفني بشكل فعلي في عام 1996.


ملامح وجهه الهادئة، وجسده النحيل، وقدرته على تغيير صوته، جعلته يظهر بمائة وجه ومائة شخصية أخرى غير شخصيته الحقيقية. فكانت بدايته الفنية عندما ظهر في برنامج تليفزيوني لاكتشاف المواهب واشتهر بقدرته المميزة في تقليد الفنانين والفنانات.

قلد باسم العديد من الشخصيات في بداياته، ومنهم فيروز، ونوال الزغبي، وإليسا، والشحرورة صباح، وهيفاء وهبي، وأصالة حتى شارك في برنامج مسابقات الأغاني الشهير ستار أكاديمي في موسميه السابع والثامن، حيث كان يظهر بالشخصية المشهورة الذي يقلدها فقط.

يٌقال أن باسم من أقارب الشحرورة صباح الذي كان يقلدها دائما، وشارك المشخصاتي في العديد من البرامج التليفزيونية ومنها مسلسل "قصاقيص أنتيكا".

تقليد المشاهير والسخرية منهم ليس الأمر الوحيد الذي أثار الجدل ضد باسم، فكثرة ارتدائه للملابس النسائية وتقمصها جعلته مُنتقد دائما، وقد سبق ونشر باسم صورة لوالدته على مواقع التواصل الإجتماعي وهي ميتة في التابوت، وانتقده الكثير لانتهاكه حرمة السيدة المتوفاة، ولكنه برر ذلك بأن البعض قال أنه لم يحضر جنازتها فهذه الصورة هي الرد المناسب في رأيه.
صور والدته ميتة وانتقد الشحرورة.. مواقف مثيرة لـ الجوكر باسم فغالي.. فيديو
صور والدته ميتة وانتقد الشحرورة.. مواقف مثيرة لـ الجوكر باسم فغالي.. فيديو
صور والدته ميتة وانتقد الشحرورة.. مواقف مثيرة لـ الجوكر باسم فغالي.. فيديو
صور والدته ميتة وانتقد الشحرورة.. مواقف مثيرة لـ الجوكر باسم فغالي.. فيديو
صور والدته ميتة وانتقد الشحرورة.. مواقف مثيرة لـ الجوكر باسم فغالي.. فيديو

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