رئيس جامعة القاهرة: انتهينا من إعلان الجداول الدراسية

رحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بوزير التعليم العالي في اجتماع مجلس عمداء الجامعة، الذي عُقد صباح اليوم بقاعة أحمد لطفي السيد لمتابعة استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2019/2020.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الجامعة انتهت من جميع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، من حيث استكمال تجديدات البنية التحتية أو منظومة الكهرباء، وتوزيع الجداول الدراسية.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية، وتوزيع الطلاب على مجموعات الشعب الدراسية، مشيرًا إلي نجاح الجامعة في التعامل مع الأعداد الهائلة من الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بمعادلات كليتي التجارة والهندسة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة للتطوير داخل الجامعة شملت، تجديد مباني كليتي العلوم والاقتصاد والعلوم السياسية.



وأضاف د. الخشت، أن الجامعة أطلقت عدة مبادرات من بينها مبادرة "الفن في الشارع" والتي تهدف لتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة المحيطة بالجامعة ومنطقة بين السرايات بتصور جديد أقل تكلفة، إلى جانب مبادرة "خذ كتاب وضع كتاب" والتي تهدف إلي زيادة الوعي لدي الطلاب من خلال الاطلاع على مختلف الصحف ومصادر المعلومات، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالعمل على نماذج المحاكاة لاستقطاب الطلاب وتوعيتهم بالقضايا المحلية والدولية وإعداد صف ثان قادر علي الاندماج والتفاعل مع مختلف القضايا.



ومن جانبه، أشادت وزير لتعليم العالي والبحث العلمي، بالتقدم الكبير وغير المسبوق الذي حققته جامعة القاهرة في التصنيفاتِ الدولية، قائلا : " إن جامعة القاهرة هي الجامعة الأم بما تمتلك من أصالة وعراقة وكفاءة أعضاء هيئة التدريس مما يجعلها دائما سباقة"، مؤكدًا أهمية البدء بعام دراسي يتسم بالانضباط والالتزام والسيطرة الكاملة علي المداخل وإعلان الجداول الدراسية وجداول الإشراف وانضباط المحاضرات وتواجد أعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول للدراسة، لافتا إلي ضرورة استقبال العمداء ورؤساء الأقسام للطلاب الجدد وتوعيتهم والتعامل معهم بكل الاهتمام والاحتواء في ضوء علاقة قائمة علي الاحترام المتبادل.



وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لابد من الاهتمام بالأنشطة الطلابية بجميع جوانبها، وأن يتضمن العام الجامعي مجموعة من الندوات الثقافية والفنية لرفع الوعي القومي لدى الطلاب والارتقاء بالذوق العام لديهم، مؤكدًا أهمية دور مجالس الأقسام في الانضباط والالتزام بنصوص القانون وتطبيقها بكل سهولة ويسر.