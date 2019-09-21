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تعليم

الخشت: مسئولو التعليم العالي يشهدون تحية العلم بحرم جامعة القاهرة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:41 م
صدى البلد
ياسمين سامي
شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومسؤولو التعليم العالي وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم الوطني أمام قبة جامعة القاهرة، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.

وافتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، السبت، المعرض الدائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارات المختلفة لرعاية الشباب، كما تفقد نماذج المحاكاة المشاركة في استقبال الطلاب الجدد.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال لقائه بالطلاب، أن الجامعة تدعم الفكر الحر لطلابها في إطار حقهم في حرية التعبير والتفاعل مع قضايا المجتمع.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة تسعى لخلق صف ثانٍ من الطلاب ليصبحوا قادة فيما بعد، من خلال توعيتهم سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا عبر نماذج المحاكاة لأهم المؤسسات العالمية مثل نماذج محاكاة مجلس النواب والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأفريقي.

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