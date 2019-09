أحمد حسن محذرا: المخطط هذه المرة ليس إسقاط شخص أو مؤسسة بل هدم بلد بالكامل

View this post on Instagram

من حق الجميع أن يتطلع لمستوى معيشة أفضل وأن يحلم بمستقبل أفضل ولكن يجب أن نتوخى جميعا الحذر فالمخطط هذة المرة ليس اسقاط شخص أو مؤسسة بل هدم بلد بالكامل وجيشها فهو الوحيد الآن القادر على مواجهة و ردع الأعداء بعد التآمر والخلاص من جيوش قوية كالعراق وسوريا.. جيش مصر هو حصن أمان يقف خلفه شعب يحبه و يحترمه ويحميه ويدعو له. حفظ الله هذا البلد الطيب من شر الفتن و ستبقى مصر قوية بمشئية الله كما قال أشرف خلق الله " أهلها في رباط إلي يوم الدين" رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين.