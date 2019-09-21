أحمد حسن محذرا: المخطط هذه المرة ليس إسقاط شخص أو مؤسسة بل هدم بلد بالكامل

وجه أحمد حسن، لاعب منتخب مصر، رسالة إلى الشعب المصرى فى ظل حملة الادعاءات الممنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مصر.وقال أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "يجب أن نتوخى جميعا الحذر، فالمخطط هذه المرة ليس إسقاط شخص أو مؤسسة بل هدم بلد بالكامل وجيشه، فهو الوحيد الآن القادر على مواجهة وردع الأعداء بعد التآمر والخلاص من جيوش قوية كالعراق وسوريا، جيش مصر هو حصن أمان يقف خلفه شعب يحبه و يحترمه ويحميه ويدعو له".وأضاف: "حفظ الله هذا البلد الطيب من شر الفتن وستبقى مصر قوية بمشيئة الله كما قال أشرف خلق الله "أهلها في رباط إلى يوم الدين" رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين".