لعدم قدرتها المالية.. أطعمت طفلتها لتر قهوة بدلا من اللبن.. فيديو

تبذل الام قصارى جهدها، لتطعم أبناءها وتعطيهم كل ما تملك من وقت ومجهود و لكن تحكم علينا مواقف معينة تجعلنا تضطر للقيام بشيء عكس إرادتنا.



تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأم تطعم طفلتها قهوة بدلا من اللبن بسبب ضائقة مالية تمر بها الأسرة في الوقت الحالي.



تعاطف عدد كبير من رواد موقع الفيديوهات ، توبتر ، مع مقطع الفيديو بعد أن شاهدوا الطفلة تبكي من الجوع و تطعمها والدتها البن لتسكت.

































