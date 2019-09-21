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حوادث

براءة ٧ متهمين في اعادة محاكمتهم بقضية أحداث عنف العدوة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:56 م
محكمة جنايات المنيا
محكمة جنايات المنيا
أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، ببراءة ٧ متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف العدوة".

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان وبحضور أحمد توفيق وكيل النائب العام.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

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