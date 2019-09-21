صبا مبارك وأروى جودة على السجادة الحمراء فى الجونة .. صور



نشرت الفنانة صبا مبارك صورا جديدة لها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" برفقة الفنانة اروى جودة.



ظهرت صبا مبارك بصحبة اروى خلال تواجدهما في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وعلقت: "جزء من طقوس اي مهرجان للافلام هو مشاركة بعض الضحكات على السجادة الحمراء مع هذة الفتاة احبك متعودين".



انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني 2019.



شاركت صبا مبارك في بطولة مسلسل "عبور"؛ مع سامر إسماعيل، ورنا جمول، ومنصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.