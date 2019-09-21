دعاء السفر مكتوب وادعية السفر المستحبة لزيادة الرزق

دعاء السفر يستحب إذا ما شرعت بـ السفر سواء بالطائرة أو السيارة أو السفينة أو غير ذلك، وهذا من أجل المسافر ننشر لك دعاء السفر مكتوب وكامل وصحيح كما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ليحفظ الأهل والمال والزوجة، وتتعدد ادعية السفر حيث يدعو البعض وهو مسافر لزيادة الرزق أو الحفظ خلال فترة السفر.



ادعية السفر :



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يستحب إذا ما شرعت بـسواء بالطائرة أو السيارة أو السفينة أو غير ذلك، وهذا من أجل المسافر ننشر لكوكامل وصحيح كما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ليحفظ الأهل والمال والزوجة، وتتعددحيث يدعو البعض وهولزيادة الرزق أو الحفظ خلال فترةويشتمل التقرير التالي على، آداب السفر .

دعاء السفر والحفظ :



دعاء السفر والحفظ يقوله المسافر إذا شرع في السفر كما ثبت في سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ودعاء السفر هو «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر ، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» (رواه مسلم).



دعاء المقيم للمسافر :



دعاء المقيم للمسافر يستحب للمقيم أن يودع المسافر كما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم في دعاء المقيم للمسافر وهو «أستودعك الله دينك وأمانتك وآخر عملك وفي روايه وخواتيم عملك، زودك الله التقوى، وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت»، بهذه الكلمات يودع بها المقيم المسافر الذي يحبه وما أجمل أن يوده بـ دعاء المقيم للمسافر.



وجاءت صيغة أخرى عن دعاء المقيم للمسافر رواها أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي قَالَ: «زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى»، قَالَ زِدْنِي قَالَ: «وَغَفَرَ ذَنْبَكَ»، قَالَ زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ: «وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ».



وردت صيغة دعاء المقيم للمسافر في حديث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «وَدَّعَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: «أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ»، وفي رواية أخرى عبد الله بن يزيد الخَطْمِي أنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: «أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ».



دعاء السفر للعمل :



دعاء السفر للعمل يستحب لـ المسافر للعمل أن يدعو دعاء السفر الوارد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهذا الدعاء دعاء السفر لكل من أراد السفر سواء كان السفر للعمل أو السفر للحج، ويقول المسافر للعمل «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر ، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» (رواه مسلم).



دعاء السفر للزوج :



دعاء السفر للزوج اللهم اني استودعك زوجي يستحب للزوجة أن تدعو لزوجها حينما يشرع في السفر بما ورد في سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- «أستودعك الله دينك وأمانتك وآخر عملك وفي رواية وخواتيم عملك، زودك الله التقوى، وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت».



دعاء السفر للزوج :



يستحب للزوجة أن تقول بعد دعاء السفر للزوج ادعية لتحصين زوجها وهي: «اللهم أن لي مسافرًا لا أرى حياتي من بعده فحفظه لي بعينك التي لاتنام، اللهم إني أستودعتك إياه فجعله في ودائعك التي لاتضيع، اللهم إنك وهبت لي «وقل أسماء البنات والأولاد» من غير حول مني ولا قوة فاحفظهم بحفظك بلا حول مني ولا قوة



اللهم احفظهم من أي مكروه يصيبهم ومن كل شر وضرر اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض، اللهم لا تجعل ابتلائي فيهم اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة، اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.



دعاء السفر والحفظ :



دعاء لحفظ الزوج المسافر اللهم احفظ زوجي من أي مكروه يصيبه ومن كل شر وضرر، اللهم لاتجعل ابتلائي في زوجي، اللهم احفظ من الأسقام والأمراض، اللهم أجر زوجي وأولادي من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل زوجي وأولادي من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة.



دعاء السفر للحج :



دعاء السفر للحج يستحب لمن أراد السفر للحج أن يدعو دعاء السفر للحج «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر ، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» (رواه مسلم).



دعاء السفر يقوله المسافر للحج وهذا الدعاء السابق روي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وعلى المسافر للحج أن يدعو الله تعالى أن يرزقه قبول حجه وأن يغفر ذنوبه، وأن يجعل الله تعالى قبره روضة من رياض الجنة ولا يجعله حفرة من حُفر النيران وأن يدخله الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب.



آداب السفر :



على المسافر أن يحرص على دعاء السفر ثم عليه أولًا: المبادرة بالتوبة من جميع الذنوب والمعاصي، والخروج عن مظالم النَّاس، ثانيًا: على المسافر كتابَةُ وصِيَّتِه وما له، وما عليه من دينٍ، وَيُشْهِدُ، وقضاءُ ما يُمكِنُه منَ الدُّيونِ، ويرُدُّ الودائعَ، ويُوكِّلُ من يقضي ما لم يتمكَّنْ من قضائِه مِن دُيونِه.



ثالثًا: على المسافر يترُكُ نفَقَةً لأهلِه ولِمَن يَلْزَمُه نَفقَتُه إلى حينِ رُجوعِه، رابعًا: على المسافر أن تكون نفَقَتُه طيِّبةً حَلالًا بعيدةً من الشُّبَهِ، خامسًا: على المسافر أن يتعَلَّمَ ما يُشرَعُ له في حَجِّه وعُمْرَتِه، ويتفَقَّهَ في ذلك، ويسأل عما أَشْكَلَ عليه، وأنْ يستصْحِبَ معه كتابًا واضحًا في أحكامِ المناسِك جامعًا لمقاصِدِها، سادسًا: على المسافر طلَبُ صُحبَةِ الأخيارِ مِن أهْلِ الطَّاعةِ في السَّفَر ، والبُعْدُ عن الوَحْدَةِ، سابعًا: على المسافر أنْ يُوَدِّعَ أهلَه وجِيرانَه وأصْدِقاءَه وأحبابَه، وأَنْ يُودِّعوه، بما ورَدَ في السُّنَّة.

