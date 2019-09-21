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بإطلالة كاجول .. شاهد ملابس سميرة سعيد في الليلة الأولى من The Voice

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:11 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة سمير سعيد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة من كواليس برنامج ذا فويس.

وظهرت سميرة بتي شيرت ابيض وبنطلون جينز وجاكت باللون الاسود ، ونسقت سميرة حزام باللون الاسود مع الجينز واعتمدت تسريحة شعر كيرلي واسع ومكياج هادئ وانيق

وارتدت اكسسورات باللون الاسود والفضي وسلسلة علي التي شيرت انيقة، والتقطت سميرة الصورة وهي واقفة وتضع يدها بخصرها وخلفيتها ديكور ذا فويس.

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