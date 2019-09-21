أهالي المرج يشكون من اعتداءات السائقين وانتشار الباعة الجائلين

أرسل خالد على أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من تعدى الباعة الجائلين وسائقى الميكروباص على منطقة المرج .



وأوضح خالد أن منطقة مؤسسة الزكاة الواقعة بالقرب من كوبرى الدائرى بحى المرج تعانى من انتشار السيارات الميكروباص و تعطيلها حركة المرور يوميا ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحي.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.