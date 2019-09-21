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رياضة

حسام البدري يبدأ رحلة البحث عن لاعبين فى الدوري استعدادا لمعسكر المنتخب

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:39 م
حسام البدري
حسام البدري
يسرى غازى
قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى متابعة مباراتي الأهلي أمام سموحة والزمالك مع الاتحاد السكندري المقرر إقامتهما بعد غد الإثنين فى إطار منافسات الجولة الأولى في الدوري الممتاز.

واعلن اتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى تعيين حسام البدرى مديرا فنيا للمنتخب الوطنى الأول خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تم إقالته عقب خروج المنتخب من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية الماضية.

وكلف اتحاد الكرة خلال جلسته اليوم مع حسام البدري المدير الفنى للفراعنة الكبار بتشكيل جهازه المعاون له فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة فى تشكيل جهاز فني متكامل قوى يقود الفراعنة إلى النتائج المميزة.

ويسعى حسام البدري إلى متابعة كافة عناصر الأندية المصرية خاصة المتميزة منها تمهيدا لإنتقاء القوام الرئيسي من اللاعبين المحليين وضمهم إلى معسكر أكتوبر القادم.

يذكر أن منتخب مصر الأول يستعد للمشاركة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2021 وتصفيات مونديال العالم 2022.

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