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رياضة

لفتة إنسانية.. عمر جابر يرفض الاحتفال بعد هدفه في إنبي حدادًا على طفل الزمالك المتوفى

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:51 م
حسام الحارتي
أحرز عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الهدف الأول في شباك منافسه إنبي في الدقيقة "29" من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الاسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز.

عمر جابر يرفض الاحتفال 

رفض عمر جابر لاعب نادى بيراميدز الاحتفال بالهدف الأول في مرمى منافسه نادي إنبي تقديرا لروح الطفل أدهم مشجع الزمالك الذي راح ضحية انقلاب السيارة خلال الذهاب لحضور لقاء السوبر مساء أمس " الجمعة "، والذي جمع بين فريقي الأهلي ومنافسه الزمالك.

أحداث مباراة إنبي وبيراميدز 

فرض لاعبو بيراميدز السيطرة على منافسه نادي انبي في المباراة التي تجمع بينهما الآن حيث أهدر لاعبو بيراميدز العديد من الفرص التي كانت تمكنهم من إحراز العديد من الاهدف.

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