النيابة العامة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية "نبت"

دشنت إدارة النيابات بالنيابة العامة، المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية للتوعية الرقمية "نبت"، في خطوة نوعية تعكس التزامها الدائم بالتطور المؤسسي والارتقاء بالمنظومة القضائية.

أنشئت منصة "نبت" بجهود ذاتية خالصة من داخل أروقة النيابة العامة، وبأيدٍ من كوادرها الفنية والإدارية، وفي زمن قياسي، لتكون شاهدًا حيًا على قدرة النيابة العامة على الابتكار والتطوير بسواعدها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن المنصة تجسد نموذجًا في الريادة الرقمية، واستثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان وتعزيز رأس المال البشري، وهو ما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان.

وتهدف المنصة إلى بناء الوعي الرقمي والمعرفي لدى أعضاء النيابة العامة وجهازها الإداري، من خلال توفير بيئة معرفية متكاملة تُسهم في تنمية المهارات القانونية، وترسيخ الانتماء، وتعميق الشعور بالمسؤولية، وتدعيم ثقافة المشاركة والتكامل في العمل المؤسسي.