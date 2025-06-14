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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قنوع تنهي حياتها بـ قرص الموت في البلينا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث لفظت ربة منزل تبلغ من العمر 65 عامًا أنفاسها الأخيرة عقب تناولها قرصًا سامًا يُستخدم لحفظ الغلال، وذلك بسبب تدهور حالتها النفسية بعد وفاة نجل شقيقها مؤخرًا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوصول المدعوة "قنوع ع. ع. ع"، 65 عامًا، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، مصابة بحالة تسمم، إدعاء تناول "قرص غلال"، وقد توفيت فور وصولها.

وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها المدعو "أحمد م. ا. م"، 70 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد أنه أثناء تواجد زوجته بالمنزل تناولت قرصًا سامًا يُستخدم لحفظ الغلال ما أدى إلى إصابتها التي أودت بحياتها، مرجعًا ذلك إلى سوء حالتها النفسية عقب وفاة نجل شقيقها في وقت سابق.

وأكد الزوج أنه لا يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفى وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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