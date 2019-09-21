بالفيديو.. الهلال ينهي الشوط الأول متقدما بهدفين على الاتحاد

أنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا من مباراته أمام مضيفه فريق اتحاد جدة، متفوقا بنتيجة بهدفين لهدف، التى تجمع الفريقين على ملعب "الجوهرة"، فى قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.



منح النجم البرازيلى كارلوس إدواردو التقدم لفريق الهلال بالهدف الأول، فى الدقيقة 15، وعاد النجم البرازيلى ليضيف ثانى أهداف الزعيم، فى الدقيقة 26 من زمن المباراة.



ونجح المهاجم البرازيلى رومارينيو فى تسجيل أول أهداف الاتحاد، فى الدقيقة 31 من زمن المباراة.



وجاءت تشكيلة الاتحاد على النحو التالي:



حراسة المرمى : فواز القرني ، للدفاع ، سعود عبدالحميد ، دا كوستا ، زياد الصحفي ، منصور الحربي ، وللوسط كريم الأحمدي ،عبدالإله المالكي، فيتشو ، فيلانويفا ، بريجوفيتش، رومارينهو.



فيما جاءت تشكيلت الهلال على النحو التالي:



المعيوف ، البريك ، جانج هيون ، آل بليهي ، الشهراني ، جوستافو كويلار ، كنو ، كاريو ، إدواردو ، جوميز ، خربين.