وليد توفيق يشعل انستجرام بأغنية ياما الهوا رمانى .. فيديو

نشر المطرب اللبنانى وليد توفيق عبر حسابه بموقع انستجرام فيديو جديد من احدث حفلاته.واشعل وليد توفيق الحفل على انغاام اغنية "ياما الهوا رمانى" وتفاعل الجمهور بالغناء والرقص على انغام هذه الاغنية.ونال الفيديو اعجاب متابعيه و جاءت ابرز التعليقات : الله عليك , كان حفل اكثر من رائع , ما شاالله عليك , صوت اطربى اصيل الله يعطيك العافية.وتألق وليد توفيق وغنى مجموعة من أشهر أعماله الفنية، وسط تفاعل جماهيري كبير، ضمن أجواء فنية أكثر من رائعة. من ناحية أخرى، مازال وليد توفيق يحصد نجاح فيديو كليب وأغنية "بغار عليكي" من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق.