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رياضة

أسوان يعلن قائمته استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:36 م
فريق اسوان
فريق اسوان
رباب الهوارى
أعلن مجدى عبد العاطى، المدير الفنى للفريق الأول بنادي أسوان، القائمة النهائية للاعبي الفريق الأول استعدادا لخوض المباراة الأولى لأسوان فى الدورى الممتاز والتى ستقام غدا على ستاد أسوان في الثالثة عصرا.

وضمت القائمة كلا من :

في حراسة المرمى ، رضا السيد ومسعد عوض

في الدفاع : محمود نعيم ومحمد طارق أبو العز والحسينى سمير ومحمود جابر و السنجهاوى ومحمود إسماعيل

في الوسط : أحمد صغيرى وهيثم الفيل وأحمد عامر وخالد الشيخ وحسن سعد وعبد الرحمن جبنة وحسن طارق

في الهجوم : محمد الصباحى، و أوميد أوكري وأحمد عبد الظاهر وفادي فريد وإبراهيم جلال

وكان قد قرر مجلس ادارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان ، عدم إذاعة المباريات الخاصة بالفريق الأول في منافسات الدورى الممتاز موسم 2019 /2020، لعدم التوصل لاتفاق مناسب لنادي أسوان مع الشركة الراعية.

وصرح مسئولو مجلس ادارة نادي أسوان في تصريحات "لصدى البلد" بأن قرر مجلس إدارة النادي منع كاميرات النقل التلفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لعدم التوصل لاتفاق مناسب لنادي أسوان مع الشركة الراعية .

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