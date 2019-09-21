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رياضة

على طريقة نوير.. تصدٍ تاريخي لحارس إنبي أمام بيراميدز.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:56 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
شهد لقاء ناديي بيراميدز وإنبي الذي أقيم على ستاد الدفاع الجوي ، في افتتاحية الدوري المصري ، تصديا تاريخيا لحارس إنبي محمود جاد لتسديدة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز.

ومرر عبدالله السعيد قائد نادي بيراميدز تمريرة رائعة لزميله جون أنطوي في الدقيقة 30 ، لكن جاد خرج من مرماه ليعترض العرضية برأسه على طريقة الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ، لترتد الكرة لإبراهيم حسن والذي سددها من منتصف الملعب ، ليسرع جاد لمرماه متصديًا للكرة قبل أن تسكن شباكه ، في تصدٍ إعجازي للحارس الشاب.

يذكر أن نادي بيراميدز اكتسح نادي إنبي برباعية نظيفة ، في افتتاحية الدوري العام ، ليتصدر الدوري المصري مؤقتًا.

 

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