ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاني حتحوت: أين الكرة الموحدة للدوري المصري.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
الكرة الموحدة
الكرة الموحدة
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي هاني حتحوت، إنه لا يوجد سبب لعدم ظهور الكرة الموحدة التي سبق وتم الإعلان عنها لتكون الكرة الرسمية للدوري المصري هذا الموسم.

وأضاف حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «يوم 4 أغسطس الماضي، أعلن اتحاد الكرة المصري عن الكرة الموحدة للدوري الممتاز، ولكن لم نجد اليوم كرة الدوري في مباريات الدوري.

وتابع حتحوت: «فين شعار الدوري المصري على الكرة التي ظهرت في مباريات اليوم؟».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني حتحوت يكشف أسباب رفض اتحاد الكرة تسليم الأهلي درع الدوري اليوم.. فيديو

أندية الدوري تصدم اتحاد الكرة .. وترفض هذا المقترح

كل خميس.. أحمد عفيفي يحلل مباريات الدوري على صدى البلد ..تفاصيل

جمال علام: يجب على اتحاد الكرة تنفيذ حكم مركز التسوية

ترتيب مباريات النادي الأهلى فى الدور الأول للدورى موسم 2019-2020

هاني حتحوت: الإعلان عن تولي إيهاب جلال تدريب منتخب مصر خلال أيام.. فيديو

ترشيحاتنا

عبادتان لتفريج الكروب وفتح أبواب الفرج .. فيديو

ياسين أحمد السقا يثير الجدل بصورة مع صديقاته.. شاهد

تعليق ناري من زينة على رجل عذب طفله بـ وحشية

بالتاتو وفستان قصير.. طليقة علي ربيع في إطلالة كاجوال

آيتن عامر تهاجم والد طفلة الرياض بعد ضربها وتعذيبها بـ بشاعة

إرهابي يحث الإخوان على الانتشار في أماكن متفرقة لهدف خبيث.. تسجيل صوتي

ليفربول يطلق لقبا جديدا على محمد صلاح.. تعرف عليه

ألميريا يصدم تركي آل الشيخ .. اعرف السبب

تغريم لاعبي الأهلي 100 ألف جنيه بسبب الإساءة للزمالك .. فيديو

سري بعلم الخطيب.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة الاهلي وكانو سبورت قبل قمة السوبر

اخبار الرياضة.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت.. عقوبات فى انتظار المارد الأبيض.. بيراميدز يدرس عرضا لبيع نجم الأهلي

شاهد.. رسالة رينيه فايلر لـ جماهير القلعة الحمراء بعد مباراة السوبر

كواليس ما بعد مباراة الاهلى والزمالك.. أول قرار من حسام البدري.. فى الكورة مع ملك

رد فعل حارس الأهلي تجاه لاعبي الزمالك عقب تتويج الأحمر بـ السوبر .. فيديو

أسرار اللقب الـ 11.. كواليس ساعات الفجر داخل الأهلي لـ حسم السوبر أمام الزمالك

بعد أزمة القيد.. نجم الزمالك السابق يرفض أندية الدورى الممتاز والمظاليم

صدمة لـ عشاق الزمالك.. عبد الغني يعلن مدة غيابه عن الملاعب

سعرها يتجاوز خمسة ملايين جنيه .. تركي آل الشيخ يعلن عن بدء مسابقة على سيارة فارهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بطانة.. بسمة بإطلالة مثيرة فى مهرجان الجونة

بالفضى اللميع.. أمينة خليل تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة

بفستان أنيق .. مى عمر تبرز أنوثتها فى ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائى