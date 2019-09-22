هاني حتحوت: أين الكرة الموحدة للدوري المصري.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إنه لا يوجد سبب لعدم ظهور الكرة الموحدة التي سبق وتم الإعلان عنها لتكون الكرة الرسمية للدوري المصري هذا الموسم.



وأضاف حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «يوم 4 أغسطس الماضي، أعلن اتحاد الكرة المصري عن الكرة الموحدة للدوري الممتاز، ولكن لم نجد اليوم كرة الدوري في مباريات الدوري.



وتابع حتحوت: «فين شعار الدوري المصري على الكرة التي ظهرت في مباريات اليوم؟».